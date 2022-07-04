В Госдуме назвали законным решение WTA оштрафовать организаторов Уимблдона за недопуск российских спортсменов

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на решение WTA оштрафовать организаторов Уимблдона за недопуск российских и белорусских спортсменок.

«Все очень законно и справедливо, потому что организаторы Уимблдона показали свой яркий политический окрас. А это несовместимо со спортом. Тем более, со столь значимым турниром. Это будет хорошим уроком для других организаторов и федераций, которые не пользуются принципом спорт вне политики, а по тем или иным причинам попали давление политиков. Я думаю, что это хороший знак», — сказал Свищев корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Женская теннисная ассоциация (WTA) оштрафовала Ассоциацию лаун-тенниса Великобритании (LTA) и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета за недопуск российских и белорусских спортсменок на Уимблдонский турнир, сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, LTA оштрафована на 750 тысяч долларов, а Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета — на 250 тысяч долларов. Организации собираются подать апелляцию при поддержке британского правительства на решение WTA.