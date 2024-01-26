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Сегодня, 17:03

Дмитриева — о победе Медведева над Зверевым: «Даниил проявил чемпионский характер»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Даниил Медведев.
Фото Reuters

18-кратная чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева прокомментировала «СЭ» победу российского теннисиста Даниила Медведева над Александром Зверевым (5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3) в полуфинале Australian Open.

Матч длился 4 часа 22 минуты.

«Фантастический матч. По напряжению, первые два сета очень здорово играл Зверев. Даня тоже был неплох, но он явно не успевал, как-то не мог найти свою игру. Но с третьего сета все выровнялось. Медведев стал стабильнее и начал вести игру сам. Сам диктовал ту игру, которая была неудобна Звереву.
Началась нервотрепка, Даня проявил невероятную выдержку, в то время как Зверев начал нервничать. Чувствовалось, что его изнутри раздирает неприятие к сопернику, и к самому себе, и к обстоятельствам. Это сыграло злую шутку. Медведев проявил удивительную выдержку и чемпионский характер именно в решающим матче, в решающих розыгрышах. Он понимал, что очень хочет играть в финале», — сказала Дмитриева корреспонденту «СЭ» Софье Грецкой.

Ранее итальянец Янник Синнер обыграл серба Новака Джоковича и стал первым финалистом турнира. Заключительный матч Australian Open состоится 28 января.

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