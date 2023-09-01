Российская теннисистка Дарья Касаткина сыграет с американкой Софией Кенин в матче 1/32 финала турнира US Open в ночь на пятницу, 1 сентября. Встреча начнется в 02.00 по московскому времени.

Смотреть в прямом эфире бесплатно видеотрансляцию матча Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде можно будет в соцсети «ВКонтакте». «СЭ» проведет на сайте онлайн-трансляцию встречи Касаткина — Кенин.