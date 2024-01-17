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Дарья Касаткина — Слоан Стивенс: смотреть трансляцию матча Australian Open онлайн

Касаткина сыграет со Стивенс в 1/32 финала Australian Open-2024 18 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Дарья Касаткина.
Фото Reuters

13-ая ракетка мира Дарья Касаткина сыграет с американкой Слоан Стивенс в рамках 1/32 финала Australian Open-2024 рано утром 18 января. Ориентировочное время начала матча — 05.00 по московскому времени.

Официальной трансляции турниров «Большого шлема», ATP и WTA в России нет. В прямом эфире бесплатно игру Касаткина — Стивенс можно посмотреть в тематических группах в социальной сети «ВКонтакте».

В 1/64 финала Открытого чемпионата Австралии-2024 Стивенс победила Оливию Гадеки — 6:3, 6:1, а Касаткина прошла Пейтон Стернс — 6:2, 3:6, 6:2.

В прошлом году обе теннисистки вылетели с Australian Open-2023 в первом же круге. Касаткина уступила Варваре Грачевой, которая сейчас представляет Францию, со счетом 1:6, 1:6. А представительница США не смогла пройти россиянку Анастасию Потапову (6:7, 4:6).

Открытый чемпионат Австралии-2024 году проходит с 14 по 28 января.

Australian Open 2024: основная информация о первом в сезоне турнире «Большого шлема»

Теннис
Дарья Касаткина
Слоан Стивенс
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