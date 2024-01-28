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Сегодня, 15:04

Судья не отпустила Медведева в туалет во время финального матча Australian Open

Алина Савинова
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Даниил Медведев.
Фото Скриншот трансляции

По окончании четвертого сета финального матча Открытого чемпионата Австралии российский теннисист Даниил Медведев получил отказ от судьи на просьбу сходить в туалет.

После этого россиянин пошел в нишу перед лестницей, чтобы переодеться. Однако он не уложился в 1,5 минуты, отведенные на паузу, и получил предупреждение.

На данный момент счет в матче между Медведевым и Янником Синнером 2:2 — первые два сета остались за Медведевым, второй и третий — за итальянцем. Финал Australian Open проходит на корте «Род Лэйвер Арены» в Мельбурне.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи Медведев — Синнер.

Теннис
Даниил Медведев
Янник Синнер
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