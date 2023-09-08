Медведев: «У Алькараса в арсенале есть любые удары, он мощнее других теннисистов»

Российский теннисист Даниил Медведев высказался о полуфинальном матче с испанцем Карлосом Алькарасом на US Open-2023.

«У него в арсенале есть любые удары, он мощнее других. Со многими я могу играть на 97 процентов, и им все равно будет сложно, потому что я в игре, всегда бегу, всегда стараюсь успеть на мяч. Он это делает, потому что у него есть эта мощь, мы видели его виннер с форхенда на скорости 160 км/ч и все такое. Некоторые так не смогут, даже если будут стараться», — приводит слова Медведева Tennis Majors.

Также третья ракетка мира отметил, что в теннисе возможно обыграть любого.

«Карлос хорош в форхенде, бэкхенде, он может делать слайсы, дропшоты. Но в теннисе всегда можно обыграть. Люди обыгрывали Новака. Обыгрывали даже Надаля на грунте. Это почти невозможно, но кому-то удавалось. То же самое с Карлосом. Каждый раз я хочу постараться выиграть у него, так что мне нужно подавать лучше, чем в прошлых матчах. Подавать по линии, если потребуется. Надо быть готовым на 100 процентов и быть лучше», — сказал Медведев.

В четвертьфинале US Open россиянин обыграл соотечественника Андрея Рублева — 6:4, 6:3, 6:4. Алькарас на этой же стадии одержал победу над немцем Александром Зверевым — 6:3, 6:2, 6:4.

Полуфинальный матч между спортсменами пройдет в субботу, 9 сентября. Игра ориентировочно начнется в 02.00 по московскому времени.