Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 19:41

Медведев: «У Алькараса в арсенале есть любые удары, он мощнее других теннисистов»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский теннисист Даниил Медведев высказался о полуфинальном матче с испанцем Карлосом Алькарасом на US Open-2023.

«У него в арсенале есть любые удары, он мощнее других. Со многими я могу играть на 97 процентов, и им все равно будет сложно, потому что я в игре, всегда бегу, всегда стараюсь успеть на мяч. Он это делает, потому что у него есть эта мощь, мы видели его виннер с форхенда на скорости 160 км/ч и все такое. Некоторые так не смогут, даже если будут стараться», — приводит слова Медведева Tennis Majors.

Также третья ракетка мира отметил, что в теннисе возможно обыграть любого.

«Карлос хорош в форхенде, бэкхенде, он может делать слайсы, дропшоты. Но в теннисе всегда можно обыграть. Люди обыгрывали Новака. Обыгрывали даже Надаля на грунте. Это почти невозможно, но кому-то удавалось. То же самое с Карлосом. Каждый раз я хочу постараться выиграть у него, так что мне нужно подавать лучше, чем в прошлых матчах. Подавать по линии, если потребуется. Надо быть готовым на 100 процентов и быть лучше», — сказал Медведев.

Даниил Медведев и&nbsp;Карлос Алькарас. Медведев должен прыгнуть выше головы. Как россиянину обыграть Алькараса на US Open

В четвертьфинале US Open россиянин обыграл соотечественника Андрея Рублева — 6:4, 6:3, 6:4. Алькарас на этой же стадии одержал победу над немцем Александром Зверевым — 6:3, 6:2, 6:4.

Полуфинальный матч между спортсменами пройдет в субботу, 9 сентября. Игра ориентировочно начнется в 02.00 по московскому времени.

Теннис
US Open
Даниил Медведев
Карлос Алькарас
0
Читайте также
Культура без отмены. Как теннис стал оазисом для нашего спорта
Ярошик заявил, что не чувствовал давления из Чехии за время работы в России
Посла Армении вызвали в МИД РФ и вручили ноту протеста
Росавиация: египетская авиакомпания приостановила полеты в Москву до 17 сентября
В Москве начались трехдневные выборы мэра
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: US Open 2023: главное о турнире «Большого шлема» в Нью-Йорке
Алькарас — о матче с Медведевым: «Я постараюсь сделать то же, что делал в Индиан-Уэллсе и на Уимблдоне»
Вихлянцева: «Не считаю, что наши теннисистки провалились на US Open»
Вихлянцева поделилась мнением о провальном выступлении польской теннисистки Свентек
Медведев должен прыгнуть выше головы. Как россиянину обыграть Алькараса на US Open
Медведев — Алькарас: время начала и где смотреть трансляцию матча US Open
US Open: расписание и результаты дня 8 сентября — Алькарас — Медведев, Шелтон — Джокович
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Алькарас — о матче с Медведевым: «Я постараюсь сделать то же, что делал в Индиан-Уэллсе и на Уимблдоне»
Новости
RSS RSS
Все новости