Веснина проиграла Гауфф во втором раунде Уимблдона
18:49
Российская теннисистка Елена Веснина не смогла пройти в третий круг Уимблдона.
Во втором круге она уступила Кори Гауфф из США со счетом 4:6, 3:6. Встреча продолжалась 1 час 9 минут.
Веснина сделала четыре эйса при трех двойных ошибках и одном реализованном брейк-пойнте. У ее соперницы девять эйсов, пять двойных и три успешных брейк-пойнта.
В следующем раунде Гауфф сыграет с победительницей матча Кая Юван (Словения) — Клара Бюрель (Франция).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 49 400 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Кори Гауфф (США, 20) — Елена Веснина (Россия) — 6:4, 6:3
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