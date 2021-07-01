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Веснина проиграла Гауфф во втором раунде Уимблдона

18:49
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Российская теннисистка Елена Веснина не смогла пройти в третий круг Уимблдона.

Во втором круге она уступила Кори Гауфф из США со счетом 4:6, 3:6. Встреча продолжалась 1 час 9 минут.

Веснина сделала четыре эйса при трех двойных ошибках и одном реализованном брейк-пойнте. У ее соперницы девять эйсов, пять двойных и три успешных брейк-пойнта.

В следующем раунде Гауфф сыграет с победительницей матча Кая Юван (Словения) — Клара Бюрель (Франция).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Кори Гауфф (США, 20) — Елена Веснина (Россия) — 6:4, 6:3

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