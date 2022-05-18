Даниил Медведев рассказал, как готовится к предстоящему Roland Garros

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о своей подготовке к предстоящему Открытому чемпионату Франции. Roland Garros пройдет с 22 мая по 5 июня.

«У меня будет еще несколько дней тренировок перед турниром Я поработаю над физикой и над теннисом. Надеюсь, я смогу постараться найти свою игру, как в прошлом году. Но это будет непросто», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.

Ранее Медведев потерпел поражение от Ришара Гаске во втором круге турнира ATP в Женеве.