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Сегодня, 08:03

Даниил Медведев рассказал, как готовится к предстоящему Roland Garros

Виктория Кравченко
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Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о своей подготовке к предстоящему Открытому чемпионату Франции. Roland Garros пройдет с 22 мая по 5 июня.

«У меня будет еще несколько дней тренировок перед турниром Я поработаю над физикой и над теннисом. Надеюсь, я смогу постараться найти свою игру, как в прошлом году. Но это будет непросто», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.

Ранее Медведев потерпел поражение от Ришара Гаске во втором круге турнира ATP в Женеве.

Источник: https://www.atptour.com/
Теннис
Даниил Медведев
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