Мельникова и Селехметьева вышли во второй раунд квалификации Roland Garros

Российские теннисистки Марина Мельникова и Оксана Селехметьева вышли во второй раунд квалификации Roland Garros.

В первом раунде Мельникова победила свою соотечественницу Варвару Флинк — 6:4, 6:4. Селехметьева выиграла у украинки Катерины Байндль — 6:1, 3:6, 6:3.

Во втором раунде квалификации Мельникова сыграет против Виктории Томовой из Болгарии, а Селехметьева — против Элизабетты Кочаретто.

Соревнования в основной сетке Roland Garros начнутся 22 мая.