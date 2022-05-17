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Сегодня, 21:44

Мельникова и Селехметьева вышли во второй раунд квалификации Roland Garros

Иван Торопцев
Корреспондент
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Российские теннисистки Марина Мельникова и Оксана Селехметьева вышли во второй раунд квалификации Roland Garros.

В первом раунде Мельникова победила свою соотечественницу Варвару Флинк — 6:4, 6:4. Селехметьева выиграла у украинки Катерины Байндль — 6:1, 3:6, 6:3.

Во втором раунде квалификации Мельникова сыграет против Виктории Томовой из Болгарии, а Селехметьева — против Элизабетты Кочаретто.

Соревнования в основной сетке Roland Garros начнутся 22 мая.

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