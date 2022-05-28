Даниил Медведев обыграл серба Кецмановича и вышел в четвертый круг турнира «Ролан Гаррос»
Российский теннисист Даниил Медведев обыграл серба Миомира Кецмановича (6:2, 6:4, 6:2) в третьем круге одиночного разряда турнира «Ролан Гаррос».
Встреча продлилась 1 час 51 минуту. За выход в четвертьфинал россиянин поборется с победителем матча Жиль Симон (Франция, WC) — Марин Чилич (Хорватия, 20).
Ранее Андрей Рублев также вышел в четвертый круг «Ролан Гаррос».
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 43 600 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Даниил Медведев (Россия, 2) — Миомир Кецманович (Сербия, 28) — 6:2, 6:4, 6:2
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