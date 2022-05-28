Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 15:48

Даниил Медведев обыграл серба Кецмановича и вышел в четвертый круг турнира «Ролан Гаррос»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Даниил Медведев.
Фото Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл серба Миомира Кецмановича (6:2, 6:4, 6:2) в третьем круге одиночного разряда турнира «Ролан Гаррос».

Встреча продлилась 1 час 51 минуту. За выход в четвертьфинал россиянин поборется с победителем матча Жиль Симон (Франция, WC) — Марин Чилич (Хорватия, 20).

Ранее Андрей Рублев также вышел в четвертый круг «Ролан Гаррос».

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 43 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Даниил Медведев (Россия, 2) — Миомир Кецманович (Сербия, 28) — 6:2, 6:4, 6:2

Теннис
Даниил Медведев
7
Читайте также
Морская капуста: польза и вред для организма человека
Когда отменят санкции, на стадионах России появится пиво и нечестность будет побеждена? Президент РФС Александр Дюков ответил на судьбоносные вопросы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ролан Гаррос» — 2022, расписание и результаты матчей 3-го круга: Касаткина — Роджерс, Кудерметова — Бадоса и другие

«Ролан Гаррос» — 2022, расписание и результаты матчей 3-го круга: Рублев обыграл Гарина, Медведев победил Кецмановича и другие
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости