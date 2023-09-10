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Сегодня, 22:21

Звонарева и Зигемунд проиграли в финале парного US Open

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Вера Звонарева и Лаура Зигемунд.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Вера Звонарева и немка Лаура Зигемунд уступили в матче против Габриэлы Дабровски (Канада) и Эрин Рутлифф (Австралия) в финале US Open в парном разряде — 6:7 (9:11), 3:6.

Игра продолжалась 2 часа 11 минут.

Звонарева и Зигемунд не сделали ни одного эйса, совершили 5 двойных ошибок и реализовали 1 брейк-пойнт из 9. На счету Дабровски и Рутлифф 2 подачи навылет, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 7.

Ранее Звонарева дважды выигрывала US Open в парном разряде — в паре с Зигемунд в 2020 году и в дуэте с француженкой Натали Деши в 2006 году.

Теннис
US Open
Вера Звонарева
Лаура Зигемунд
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