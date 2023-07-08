Циципас за два часа обыграл Джере и вышел в четвертый круг Уимблдона
Грек Стефанос Циципас обыграл серба Ласло Джере в третьем круге Уимблдона — 6:4, 7:6 (7:5), 6:4. Матч длился 2 часа 6 минут.
В четвертом круге пятый «сеянный» Циципас встретится с американцем Кристофером Юбэнксом.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 57 290 000 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Стефанос Циципас (Греция, 5) — Ласло Джере (Сербия) — 6:4, 7:6 (7:5), 6:4
Источник: Сетка Уимблдона-2023
Новости