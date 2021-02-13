Медведев выиграл 17-й матч подряд в «Туре»

Российский теннисист Даниил Медведев 13 февраля одержал победу в матче 3-го круга над сербом Филипом Краиновичем — 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 6:0.

Для 25-летнего россиянина это 17-я победа подряд в турнирах серии ATP. В последний раз Медведев 30 октября 2020 года проигрывал в 1/4 финала турнира в Вене южноафриканцу Кевину Андерссону — 4:6, 6:7 (5:7).

Победа над Краиновичем стала для Медведева первым матчем, который он выиграл в пяти сетах.

Следующим соперником россиянина станет американец Маккензи Макдональд, который в трех сетах разобрался с южноафриканцем Ллойдом Харрисом — 7:6 (9:7), 6:1, 6:4.

Пополнить список российских теннисистов в 1/8 финала могут Андрей Рублев, который встречается с испанцем Фелисиано Лопесом, и Карен Хачанов, который днем сыграет против итальянца Маттео Берреттини.

В пятницу, 12 февраля в 1/8 финала турнира пробился еще один россиянин — Аслан Карацев, который победил аргентинца Диего Шварцмана — 6:3, 6:3, 6:3.