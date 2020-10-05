Циципас станет соперником Рублева в четвертьфинале Roland Garros

Грек Стефанос Циципас в трех сетах обыграл Григора Димитрова и вышел в 1/4 финала Roland Garros — 6:3, 7:6, 6:2. Матч длился два с половиной час. В четвертьфинале Циципас встретится с Андреем Рублевым, который в четырех сетах был сильнее венгра Мартона Фучовича.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 38 000 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Стефанос Циципас (Греция, 5) — Григор Димитров (Болгария, 18) — 6:3, 7:6, 6:2