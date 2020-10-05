Рублев вышел в четвертьфинал Roland Garros
16:03
Россиянин Андрей Рублев в четырех сетах обыграл Мартона Фучовича и вышел в четвертьфинал Roland Garros — 6:7 (4:7), 7:5, 6:4, 7:6 (7:3). Матч длился три часа и 57 минут. Следующим соперником Рублева станет победитель в паре Стефанос Циципас (Греция) — Григор Димитров (Болгария).
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 38 000 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Андрей Рублев (Россия, 13) — Мартон Фучович (Венгрия) — 6:7 (4:7), 7:5, 6:4, 7:6 (7:3).
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