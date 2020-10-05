Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Рублев вышел в четвертьфинал Roland Garros

16:03
Андрей Рублев. Фото Reuters
Андрей Рублев. Фото Reuters
Теги:

Россиянин Андрей Рублев в четырех сетах обыграл Мартона Фучовича и вышел в четвертьфинал Roland Garros — 6:7 (4:7), 7:5, 6:4, 7:6 (7:3). Матч длился три часа и 57 минут. Следующим соперником Рублева станет победитель в паре Стефанос Циципас (Греция) — Григор Димитров (Болгария).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 38 000 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Андрей Рублев (Россия, 13) — Мартон Фучович (Венгрия) — 6:7 (4:7), 7:5, 6:4, 7:6 (7:3).

Теннис: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир