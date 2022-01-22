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Сегодня, 10:44

«Медведев работает в оптимальном режиме». Тарпищев — о победе россиянина в третьем круге Australian Open

Тарпищев прокомментировал победу Медведева над ван де Зандсюльпом в 1/16 финала Australian Open
Микеле Антонов
Даниил Медведев.
Фото Reuters

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал корреспонденту «СЭ» победу Даниила Медведева над голландцем Ботиком Ван де Зандсюлпом со счетом (6:4, 6:4, 6:2) в матче 1/16 финала Australian Open.

«Конкуренцию голландец составил только на розыгрыше второй подачи. В остальных элементах Даня был сильнее и играл плотно на задней линии. В принципе, Медведев имел явное преимущество. С точки зрения результата, 3:0 — закономерно. Подачи не проиграл. И был сильнее практически во всех элементах. Медведев набирает форму. Пока все нормально, он играет в оптимальном режиме. В принципе, у него нормальная сетка. Главное не расслабляться и играть с первого очка до конца, как Даня это умеет», — сказал Тарпищев «СЭ».

За выход в четвертьфинал 25-летний Медведев поборется с победителем пары: Кристофер О'Коннелл (Австралия) — Максим Кресси (США).

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Теннис
Australian Open
Даниил Медведев
Шамиль Тарпищев
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