Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал корреспонденту «СЭ» победу Даниила Медведева над голландцем Ботиком Ван де Зандсюлпом со счетом (6:4, 6:4, 6:2) в матче 1/16 финала Australian Open.

«Конкуренцию голландец составил только на розыгрыше второй подачи. В остальных элементах Даня был сильнее и играл плотно на задней линии. В принципе, Медведев имел явное преимущество. С точки зрения результата, 3:0 — закономерно. Подачи не проиграл. И был сильнее практически во всех элементах. Медведев набирает форму. Пока все нормально, он играет в оптимальном режиме. В принципе, у него нормальная сетка. Главное не расслабляться и играть с первого очка до конца, как Даня это умеет», — сказал Тарпищев «СЭ».

За выход в четвертьфинал 25-летний Медведев поборется с победителем пары: Кристофер О'Коннелл (Австралия) — Максим Кресси (США).

Australian Open: Медведев обыграл ван де Зандсюлпа, расписание и результаты 22 января