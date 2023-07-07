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Сегодня, 20:20

Циципас обыграл Маррея во втором круге Уимблдона

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Стефанос Циципас.
Фото Reuters

Греческий теннисист Стефанов Циципас одержал победу над Энди Марреем из Великобритании во втором круге Уимблдона — 7:6 (7:3), 6:7 (2:7), 4:6, 7:6 (7:3), 6:4.

Игра продолжалась 4 часа 43 минуты.

В следующем круге соперником Циципаса станет серб Ласло Джере.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 57 290 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Стефанос Циципас (Греция, 5) — Энди Маррей (Великобритания) — 7:6 (7:3), 6:7 (2:7), 4:6, 7:6 (7:3), 6:4

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/wimbledon/
Теннис
Уимблдон
Стефанос Циципас
Энди Маррей
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