Чилич, Шварцман и Синнер вышли во второй круг Australian Open
04:43
Хорват Марин Чилич в первом круге Australian Open победил француза Корантена Муте — 6:3, 6:2, 6:4.
Также аргентинец Диего Шварцман оказался сильнее представителя ЮАР Ллойда Харриса — 6:4, 6:2, 6:2.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 49 100 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Марин Чилич (Хорватия) — Корантен Муте (Франция) — 6:3, 6:2, 6:4
Диего Шварцман (Аргентина, 14) — Ллойд Харрис (ЮАР) — 6:4, 6:2, 6:2
Янник Синнер (Италия) — Макс Перселл (Австралия, Q) — 7:6 (7:2), 6:2, 6:4
Тацума Ито (Япония, WC) — Праджнеш Гуннесваран (Индия, LL) — 6:4, 6:2, 7:5
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