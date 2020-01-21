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Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Чилич, Шварцман и Синнер вышли во второй круг Australian Open

04:43
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Хорват Марин Чилич в первом круге Australian Open победил француза Корантена Муте — 6:3, 6:2, 6:4.

Также аргентинец Диего Шварцман оказался сильнее представителя ЮАР Ллойда Харриса — 6:4, 6:2, 6:2.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 49 100 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Марин Чилич (Хорватия) — Корантен Муте (Франция) — 6:3, 6:2, 6:4

Диего Шварцман (Аргентина, 14) — Ллойд Харрис (ЮАР) — 6:4, 6:2, 6:2

Янник Синнер (Италия) — Макс Перселл (Австралия, Q) — 7:6 (7:2), 6:2, 6:4

Тацума Ито (Япония, WC) — Праджнеш Гуннесваран (Индия, LL) — 6:4, 6:2, 7:5

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/ausopen/

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