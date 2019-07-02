Чилич и Фоньини вышли во второй круг Уимблдона

13-й номер "посева" Марин Чилич вышел во второй круг Уимблдона, победив Адриана Маннарино.

Также во второй круг пробился 12-й "сеяный" Фабио Фоньини, который одолел Фрэнсиса Тиафо.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Марин Чилич (Хорватия, 13) - Адриан Маннарино (Франция) - 7:6 (8:6), 7:6 (7:4), 6:3

Мартон Фучович (Венгрия) - Деннис Новак (Австрия, Q) - 3:6, 6:4, 7:6 (7:2), 6:2

Ласло Джере (Сербия, 31) - Гвидо Андреоцци (Аргентина) - 3:6, 7:6 (7:3), 7:6 (7:3), 6:3

Жоау Соуза (Португалия) - Пол Джабб (Великобритания, WC) - 6:0, 6:3, 6:7 (8:10), 6:1

Фабио Фоньини (Италия, 12) - Фрэнсис Тиафо (США) - 5:7, 6:4, 6:3, 4:6, 6:4