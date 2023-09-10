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Сегодня, 15:39

Чесноков верит в победу Медведева над Джоковичем: «Если Даниил будет свежим, все шансы на его стороне»

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Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков рассказал «СЭ», с какими трудностями может столкнуться Даниил Медведев в финале US Open против серба Новака Джоковича.

«Я видел все матчи Медведева. С каждым матчем он играет все лучше и лучше, увереннее и увереннее. Если он будет играть так же, у него есть все шансы выиграть у Джоковича. Играть в финале непросто, психологическое давление невероятное. Но он уже был в финалах и в Мельбурне, и на US Open у него очередной финал. Только чисто психологически могут возникнуть проблемы. Также накапливается усталость. На этой неделе у Даниила были трудовые, тяжелые матчи. Если он будет свежим, все шансы — на его стороне», — сказал Чесноков корреспонденту «СЭ» Софье Грецкой.

Финал US Open Даниил Медведев — Новак Джокович состоится в воскресенье, 10 сентября в Нью-Йорке (США) и начнется в 23.00 (мск).

Теннис
US Open
Даниил Медведев
Новак Джокович
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