Чесноков считает, что Медведев доставит трудности Алькарасу в полуфинале US Open

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков поделился с «СЭ» ожиданиями от полуфинала US Open между российским теннисистом Даниилом Медведевым и испанцем Карлосом Алькарасом.

«Да, Медведев еще не обыгрывал Алькараса в этом сезоне, но они всего два раза встречались. В Индиан-Уэллсе Карлос вообще весь турнир потрясающе провел. Потом они играли на Уимблдоне, при счете 3:3 в первом сете Медведев развалился, честно говоря. Даниил сейчас в хорошей форме: он здорово победил Баеса и Де Минаура. Думаю, в этот раз он должен показать более интересную игру, которая доставит Алькарасу максимум трудностей», — сказал Чесноков «СЭ».

Матч Медведева и Алькараса состоится в пятницу, 8 сентября.