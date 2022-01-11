Чешская теннисистка рассказала об условиях содержания в иммиграционном изоляторе в Австралии

Чешская теннисистка Рената Ворачова рассказала об условиях содержания в иммиграционном изоляторе.

«Было ощущение, что я попал в какой-то жуткий фильм. Долгий допрос с инструкциями на вроде «раздевайся», «одевайся». Я даже думать об этом больше не хочу, а тем более переживать снова. Никто не сообщил нам, моему тренеру или мне, о каких-либо сложностях с визой. Когда мне сказали, что моя виза аннулирована, я могла только плакать», — цитирует Ворачову Le Parisien.

Австралийскую визу Ворачовой аннулировали вслед за визой первой ракетки мира Новака Джоковича. Она находилась в том же иммиграционном изоляторе в Мельбурне, что и сербский игрок.

«Я не привилась, потому что была занята. Планировала сделать это после сезона, но, к сожалению, в этот момент заразилась. И у меня уже не было времени привиться. Так что я ничего не имею против вакцинации — в отличие от Джоковича. Наши случаи совершенно разные», — добавила Ворачова.