Журова считает, что в России не поступили бы так с Джоковичем, как в Австралии

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала «СЭ» конфликт между сербским теннисистом Новаком Джоковичем и австралийскими властями из-за вакцинации в преддверии Australian Open.

«Не завидую сейчас организаторам соревнований. Политические и коронавирусные нюансы серьезно влияют на процессы. Даже не понимаем, какая страна, одна из немногих, могла бы спокойно принимать соревнования. Россия к подобным вещам относится более лояльно, чем другие страны. У нас не кидают людей на карантин, как Джоковича, с какими-то мигрантами. Здесь к нему точно уважительно отнеслись бы, не допускаю, что подобное могло случится в нашей стране. В итоге получится, что только одна Россия может соревнования проводить. Мы окажемся самыми лояльными к таким моментам», — сказала Журова «СЭ».

При въезде в Австралию в ночь на 6 января теннисист столкнулся с визовыми проблемами из-за медотвода от вакцинации. Серба должны были депортировать после решения погранслужбы, но его адвокаты подали в федеральный суд апелляцию. До суда, который прошел в понедельник, Джокович находился в специальном отеле для мигрантов.

Апелляция в итоге была удовлетворена, а депортация пока отложена, но все еще возможна. Теннисисту разрешили покинуть карантинный отель, и он смог провести тренировку во второй половине дня 10 января.

Australian Open пройдет в Мельбурне с 17 по 30 января.