Чемпион «Ролан Гаррос» в парном разряде во время пандемии коронавируса работает в супермаркете

Немецкий теннисист Кевин Кравиц работает в супермаркете во время пандемии коронавируса.

— Я выкладываю товар на полки, сортирую коробки. На прошлой неделе я опрыскивал тележки дезинфицирующими средствами, стоя у входа в магазин. Заработал уже 450 евро, — цитирует спортсмена Spiegel.

Кравиц в паре с соотечественником Андреасом Мистом стал победителем Открытого чемпионата Франции 2019 года. Кравиц занимает 13-ю строчку в рейтинге ATP среди пар. Всего на его счету три титула в парном разряде.