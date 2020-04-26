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Чемпион «Ролан Гаррос» в парном разряде во время пандемии коронавируса работает в супермаркете

14:07
Кевин Кравиц. Фото instagram.com
Кевин Кравиц. Фото instagram.com
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Немецкий теннисист Кевин Кравиц работает в супермаркете во время пандемии коронавируса.

— Я выкладываю товар на полки, сортирую коробки. На прошлой неделе я опрыскивал тележки дезинфицирующими средствами, стоя у входа в магазин. Заработал уже 450 евро, — цитирует спортсмена Spiegel.

Кравиц в паре с соотечественником Андреасом Мистом стал победителем Открытого чемпионата Франции 2019 года. Кравиц занимает 13-ю строчку в рейтинге ATP среди пар. Всего на его счету три титула в парном разряде.

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