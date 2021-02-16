Чакветадзе прокомментировала победу Карацева над Димитровым в 1/4 финала Australian Open

Экс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе в разговоре с «СЭ» прокомментировала победу Аслана Карацева в матче против Григора Димитрова со счетом 2:6, 6:4, 6:1, 6:2 в четвертьфинале Australian Open.

«На самом деле, для профессионалов такого большого сюрприза не произошло. Были шансы у Карацева, с осторожностью к нему относился и Григор, но результат блестящий. Аслан заработал на этом турнире больше призовых, чем за всю свою карьеру. Очки набрал, поднимется, возможно, даже в топ-50, у него будет совершенно другая жизнь, другие категории соревнований. Те турниры, на которых он выступал, проходили и без линейных судей, и были уж точно без системы Hawk-Eye, и даже на некоторых матчах не было болл-боев: теннисисты сами должны были подбирать мячи», — сказала Чакветадзе в беседе с «СЭ».

Чакветадзе также добавила, что слышала, что Федерация тенниса не особо в него верила, и, вообще, мало кто в него верил, на самом деле. Она считает, что это вдвойне приятно, когда тебя почти списали со счетов, а ты остался верен своему делу и все-таки продолжаешь играть.

«Кажется, что уже 30 лет игроков со столь низким рейтингом не было в полуфинале Australian Open. Если Аслан так играет в первый раз на Шлеме, то становится немножко страшно, что же будет дальше. Если он будет наращивать, то соперникам не поздоровится. Считаю, что ему уже нечего терять: 114-я ракетка мира в полуфинале. Что со Зверевым, что с Джоковичем ему можно играть с таким настроем. Другое дело, что Зверев вряд ли переиграет Джоковича, но даже если выиграет, то с Сашей как раз будут шансы, потому что он более нестабильный, чем Новак», — сказала Чакветадзе «СЭ».

Аслан Карацев стал первым полуфиналистом своего дебютного Australian Open. В нем он сыграет с победителем пары Новак Джокович — Александ Зверев. Также в четвертьфинале встретятся Андрей Рублев и Даниил Медведев.

(Екатерина Звенигородская)