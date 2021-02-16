Димитров признал преимущество Карацева в четвертьфинале Australian Open

Болгарский теннисист Григор Димитров 16 февраля после поражения в 1/4 финала Australian Open от россиянина Аслана Карацева (6:2, 4:6, 1:6, 2:6) в интервью сайту турнира прокомментировал ход игры.

«За день до матча у меня развился спазм спины, мне было некомфортно играть. Конечно, это никак не отменяет тот факт, что Карацев сегодня заслуженно победил. Наверное, надо взять паузу и немного привести себя в порядок, чтобы соревноваться на высоком уровне. Сегодня мне просто не повезло по состоянию здоровья, так бывает», — заявил Димитров.

В полуфинале Карацев встретится с победителем во встрече Новак Джокович (Сербия) — Александр Зверев (Германия). Их матч пройдет сегодня, начало — в 12.30 (мск).