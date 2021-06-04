Чакветадзе: «После медицинского перерыва Павлюченкова заиграла еще лучше»

Экс-пятая ракетка мира и спортивный комментатор Анна Чакветадзе рассказала «СЭ», за счет чего Анастасия Павлюченкова обыграла белоруску Арину Соболенко (6:4, 2:6, 6:0) и прошла в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции по теннису.

«Павлюченкова сыграла прекрасно. У нее по ходу матча была небольшая травма, она попросила, чтобы врач вышел на корт, потом ее вывели в подтрибунное помещение. Не знаю, что у них там произошло, но после перерыва Настя заиграла еще лучше, чем прежде. Вообще первые два сета — неровные качели. Соболенко — девушка непредсказуемая, она начала просто невероятно, но потом Настя подтянулась к ее уровню. Мне очень понравилось, как Павлюченкова отыграла концовку, она большая молодец: ровно, в высоком темпе, без своих ошибок, все красиво», — сказала Чакветадзе «СЭ».

Также Анна Чакветадзе оценила шансы Павлюченковой в матче против Виктории Азаренко.

«Азаренко — тоже непростая теннисистка из Белоруссии. В любом случае, я не думаю, что она должна сейчас по-особенному настраиваться на Викторию, потому что она уже хорошо отыграла и может пока наслаждаться этой победой. Потом будет еще день отдыха, есть время подумать», — добавила Чакветадзе.

Еще одна россиянка — Елена Веснина — не смогла пробиться в четвертый круг. В матче третьего круга она уступила казахской теннисистке Елене Рыбакиной со счетом 1:6, 4:6. Игра продолжалась 1 час 3 мин.

(Екатерина Звенигородская)