Чакветадзе назвала причины поражения Хачанова от Нисикори на «Ролан Гаррос»

Экс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе прокомментировала «СЭ» поражение россиянина Карена Хачанова от японца Кея Нисикори в матче второго круга «Ролан Гаррос» (6:4, 2:6, 6:2, 4:6, 4:6).

«Хачанову не хватило скорости и стабильности. Также у него были проблемы с приемом в решающие моменты, хотя шансы были очень хорошие. Нисикори двигался быстрее», — сказала Чакветадзе «СЭ».

Также Анна Чакветадзе оценила шансы россиянина Даниила Медведева в матче против американца Томми Пола.

«Раз уж Медведеву удалось распечатать для себя «Ролан Гаррос» и одержать первую победу, я думаю, что он и Пола тоже может пройти. Медведев выглядит как никогда хорошо, он уверен в своих силах на грунте. Это прекрасный знак для него. Думаю, что он может далеко пройти», — добавила Чакветадзе.

Ранее, 31 мая, Даниил Медведев выиграл свой первый матч на «Ролан Гаррос» против Александра Бублика (6:3, 6:3, 7:5).

(Мария Куцубеева)