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Павлюченкова обыграла Томлянович во втором раунде Roland Garros

19:36
Анастасия Павлюченкова. Фото Twitter
Анастасия Павлюченкова. Фото Twitter
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова победила австралийку Айлу Томлянович (6:2, 6:3) в матче второго раунда Roland Garros в женском одиночном разряде.

Игра продолжалась один час и 30 минут. Россиянка сделала три эйса при четырех двойных ошибках и пяти реализованных брэйкпоинтах. У ее соперницы два эйса, шесть двойных и один успешный брэйкпоинт.

Следующей соперницей Павлюченковой станет победительница матча между белорусками Александрой Соснович и Ариной Соболенко.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 34 367 215 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Анастасия Павлюченкова (Россия, 31) — Айла Томлянович (Австралия) — 6:2, 6:3

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