Павлюченкова обыграла Томлянович во втором раунде Roland Garros
19:36
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова победила австралийку Айлу Томлянович (6:2, 6:3) в матче второго раунда Roland Garros в женском одиночном разряде.
Игра продолжалась один час и 30 минут. Россиянка сделала три эйса при четырех двойных ошибках и пяти реализованных брэйкпоинтах. У ее соперницы два эйса, шесть двойных и один успешный брэйкпоинт.
Следующей соперницей Павлюченковой станет победительница матча между белорусками Александрой Соснович и Ариной Соболенко.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 34 367 215 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Анастасия Павлюченкова (Россия, 31) — Айла Томлянович (Австралия) — 6:2, 6:3
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