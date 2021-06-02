Нишикори поделился секретом успеха после победы над Хачановым

Японский теннисист Кеи Нишикори прокомментировал свою победу над россиянином Кареном Хачановым (4:6, 6:2, 2:6, 6:4, 6:4) во втором раунде Roland Garros.

«Я просто старался сохранять спокойствие, — сказал японец в эфире телеканала Eurosport 1. — Было тяжело после того, как я проиграл третий сет. Ключом к успеху был агрессивный теннис».

Матч продолжался три часа и 58 минут. Следующим соперником Нишкиори станет швейцарец Анри Лааксонен.