Бывший теннисист Ольховский оценил игру Медведева в третьем круге Australian Open

Бывший российский теннисист Андрей Ольховский высказался по поводу победного матча Даниила Медведева в четвертом круге Australian Open (6:2, 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 7:5).

Игра россиянина с американцем Максимом Кресси длилась 3 часа 27 минут.

«Понравилось, что Даня выдержал этот матч. Играть против соперников, которые все время давят, играют практически без ритма, достаточно сложно. Нельзя отдавать ничего своего, держать, когда есть шанс, эти мячи выигрывать. Что Медведев и показал сегодня.

Матч мог закончиться в трех сетах, были брейк-пойнты в третьем. Кресси мне тоже понравился: появился игрок, которых не хватает. Он с подачей идет к сетке, против таких теннисистов надо уметь играть. Сейчас меньше ходят к сетке», — цитирует Ольховского «Чемпионат».

В следующем раунде Медведев встретится с Феликсом Оже-Альяссимом из Канады, который ранее победил Марина Чилича из Хорватии со счетом 2:6, 7:6 (9:7), 6:2, 7:6 (7:4).