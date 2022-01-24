Синнер прошел в четвертьфинал Australian Open, победив Минаура
Итальянский теннисист Янник Синнер вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема» Australian Open.
Он обыграл Алекса Де Минаура из Австралии в матче 1/8 финала. Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:3), 6:3, 6:4. Игра продолжалась 2 часа 38 минут.
В следующем раунде Синнер встретится с победителем матча Тэйлор Фритц (США) — Стефанос Циципас (Греция).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 54 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Янник Синнер (Италия, 11) — Алекс Де Минаур (Австралия, 32) — 7:6 (7:3), 6:3, 6:4
Новости