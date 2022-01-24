Синнер прошел в четвертьфинал Australian Open, победив Минаура

Итальянский теннисист Янник Синнер вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема» Australian Open.

Он обыграл Алекса Де Минаура из Австралии в матче 1/8 финала. Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:3), 6:3, 6:4. Игра продолжалась 2 часа 38 минут.

В следующем раунде Синнер встретится с победителем матча Тэйлор Фритц (США) — Стефанос Циципас (Греция).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 54 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Янник Синнер (Италия, 11) — Алекс Де Минаур (Австралия, 32) — 7:6 (7:3), 6:3, 6:4