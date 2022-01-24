Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 12:03

Синнер прошел в четвертьфинал Australian Open, победив Минаура

Екатерина Савостина
Корреспондент

Итальянский теннисист Янник Синнер вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема» Australian Open.

Он обыграл Алекса Де Минаура из Австралии в матче 1/8 финала. Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:3), 6:3, 6:4. Игра продолжалась 2 часа 38 минут.

В следующем раунде Синнер встретится с победителем матча Тэйлор Фритц (США) — Стефанос Циципас (Греция).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 54 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Янник Синнер (Италия, 11) — Алекс Де Минаур (Австралия, 32) — 7:6 (7:3), 6:3, 6:4

Теннис
Australian Open
0
Читайте также
Сборная России по хоккею объявила состав на Олимпиаду. В нем много удивительного и странного
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Медведев о матче с Кресси: «Это самый неудачный день в моей жизни»

Бывший теннисист Ольховский оценил игру Медведева в третьем круге Australian Open
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости