Павлюченкова вышла в четвертый раунд US Open впервые за 10 лет

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в четвертый раунд US Open, победив соотечественницу Варвару Грачеву (6:1, 6:4).

Павлюченкова пробилась в четвертый раунд турнира впервые с 2011 года. Тогда Павлюченкова дошла до четвертьфинала, где уступила Серене Уильямс (5:7, 1:6).

Anastasia Pavlyuchenkova may have arrived late to New York but she's making sure to stay as long as she can.



The No.14 seed Russian is into the #USOpen R16 for the first time in a decade, having made her only QF in 2011.



Defeats Gracheva 61 64 and will face No.4 Pliskova. — WTA Insider (@WTA_insider) September 5, 2021

В четвертом круге US Open Павлюченкова встретится с Каролиной Плишковой из Чехии.