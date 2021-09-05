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Павлюченкова вышла в четвертый раунд US Open впервые за 10 лет

09:15
Анастасия Павлюченкова. Фото Instagram
Анастасия Павлюченкова. Фото Instagram
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в четвертый раунд US Open, победив соотечественницу Варвару Грачеву (6:1, 6:4).

Павлюченкова пробилась в четвертый раунд турнира впервые с 2011 года. Тогда Павлюченкова дошла до четвертьфинала, где уступила Серене Уильямс (5:7, 1:6).

В четвертом круге US Open Павлюченкова встретится с Каролиной Плишковой из Чехии.

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Иван Торопцев все материалы автора

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