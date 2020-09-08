Брэди обыграла Путинцеву и пробилась в полуфинал US Open
21:02
В матче 1/4 финала US Open в женском одиночном разряде американская теннисистка Дженифер Брэди обыграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву (6:3, 6:2).
Матч продолжался один час и 11 минут. В полуфинале Брэди сыграет с победительницей пары Наоми Осака (Япония) — Шелби Роджерс (США).
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 53 402 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Дженнифер Брэди (США, 28) — Юлия Путинцева (Казахстан, 23) — 6:3, 6:2