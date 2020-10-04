Бертенс проиграла 159-й ракетке мира и вылетела с Roland Garros

Бельгийка Кики Бертенс проиграла итальянке Мартине Тревизан в матче четвертого круга Roland Garros.

Бертенс, занимающая 8-е место в рейтинге WTA, не смогла обыграть Тревизан, идущую на 159-й строчке рейтинга.

В четвертьфинале Тревизан встретится с Ингой Швентек, ранее сенсационно обыгравшей Симону Халеп.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 38 000 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Мартина Тревизан (Италия, Q) — Кики Бертенс (Голландия, 5) — 6:4, 6:4