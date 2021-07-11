Берреттини: «Я играл плохо, но это вина Джоковича. Он сломал меня»

Итальянский теннисист Маттео Берреттини прокомментировал поражение в финале Уимблдона от серба Новака Джоковича.

«У меня болит нога. К счастью, ничего серьезного и опасного. Ничего такого, с чем я не смогу разобраться. Я проиграл не из-за этого! Поздравляю Новака.

Я проиграл и думаю, что не показал свой лучший теннис. Должен сказать, что это вина Новака. Он заставил меня так играть, он сломал меня. Это его сильная сторона. Поэтому он — один из лучших в истории. Поздравляю его да и себя. Это была очень крутая неделя, точнее две. Я знаю, что способен на большее. Я могу взять титул. Не знаю, получится ли, но я могу. Этим и буду заниматься на следующей неделе, в следующем месяце и в следующие годы — пытаться победить», — цитирует Берретини Tennis World.

25-летний Берреттини занимает девятую строчку в рейтинге ATP и является победителем пяти турниров под эгидой организации. Итальянец впервые вышел в финал турнира «Большого шлема».