Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Надаль поздравил Джоковича с победой на Уимблдоне

00:16
Теги:

Испанский теннисист Рафаэль Надаль поздравил первую ракетку мира Новака Джоковича с победой на Уимблдоне.

«Поздравляю, Новак Джокович, с этим потрясающим достижением. 20 титулов «Большого шлема» — это грандиозный успех, и поразительно, что теперь он объединяет трех теннисистов. Отлично сработано, еще раз поздравляю тебя и твою команду с этим!» — написал Надаль в Twitter.

У всех трех представителей «Большой тройки» (Роджера Федерера, Надаля и Джоковича) теперь в активе по 20 выигранных турниров «Большого шлема».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

Италия — Англия: арбитр не назначил пенальти в ворота итальянцев. Разве на Стерлинге не фолили?
В финале Евро-2020 Италия — Англия будет серия пенальти
Англичане устроили в Лондоне ад: швыряют мусор и бутылки, прорываются на «Уэмбли» без билетов и дерутся с итальянцами
Италия по пенальти обыграла Англию и стала победителем Евро-2020
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
0
Офсайд