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Президент Сербии Вучич поздравил Джоковича с победой в финале Уимблдона

21:05
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Президент Сербии Александр Вучич поздравил Новака Джоковича с победой в финале Уимблдона над итальянцем Маттео Берреттини — 6:7 (4:7), 6:4, 6:4, 6:3.

«Дорогой Новак, от всего сердца поздравляю вас с величественной победой и с 20-м титулом «Большого шлема». Сербия гордится вами, вашим боевым духом, мастерской игрой и силой, которую вы находите в самые тяжелые моменты, когда другие сдались. Исключительной игрой вы вновь вписали себя в историю тенниса, вопреки всем и всему. Желаю вам новых многочисленных побед, вы принесли огромную радость Сербии и всем настоящим ценителям тенниса. Браво! Идем дальше!» — написал Вучич в instagram.

Джокович выиграл турнир в Лондоне в третий раз подряд и в шестой — в карьере. По количеству побед на турнирах «Большого шлема» — 20 — 34-летний серб сравнялся с Роджером Федерером и Рафаэлем Надалем.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CRMa9oGhDJ6/

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