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Барти впервые в карьере стала победительницей Уимблдона

18:28
Эшли Барти. Фото WTA., Twitter
Эшли Барти. Фото WTA., Twitter
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Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти обыграла чешку Каролину Плишкову в финальном матче Уимблдона. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:7 (4:7), 6:3 в пользу 25-летней австралийки.

Победа на Уимблдоне стала для австралийки первой в карьере и второй на турнирах «Большого шлема». В 2019 году Барти выиграла «Ролан Гаррос».

Теперь на ее счету 12 титулов под эгидой WTA.

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Иван Шитик все материалы автора

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