Барти впервые в карьере стала победительницей Уимблдона

Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти обыграла чешку Каролину Плишкову в финальном матче Уимблдона. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:7 (4:7), 6:3 в пользу 25-летней австралийки.

Победа на Уимблдоне стала для австралийки первой в карьере и второй на турнирах «Большого шлема». В 2019 году Барти выиграла «Ролан Гаррос».

Теперь на ее счету 12 титулов под эгидой WTA.