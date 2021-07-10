Барти впервые в карьере стала победительницей Уимблдона
18:28
Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти обыграла чешку Каролину Плишкову в финальном матче Уимблдона. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:7 (4:7), 6:3 в пользу 25-летней австралийки.
Победа на Уимблдоне стала для австралийки первой в карьере и второй на турнирах «Большого шлема». В 2019 году Барти выиграла «Ролан Гаррос».
Теперь на ее счету 12 титулов под эгидой WTA.
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