Барти обыграла Плишкову в финале Уимблдона

Австралийская теннисистка Эшли Барти стала победительницей Уимблдона-2021, в финале обыграв представительницу Чехии Каролину Плишкову со счетом 6:3, 6:7 (4:7), 6:3.

25-летняя Барти, возглавляющая рейтинг WTA, лишь однажды выигрывала турнир «Большого шлема» (Roland Garros-2019).

Лучшим результатом 29-летней Плишковой, которая на данный момент 13-я в рейтинге, был финал Открытого чемпионата США-2016.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Финал

Эшли Барти (Австралия, 1) — Каролина Плишкова (Чехия, 8) — 6:3, 6:7 (4:7), 6:3