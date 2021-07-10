Барти обыграла Плишкову в финале Уимблдона
18:04
Австралийская теннисистка Эшли Барти стала победительницей Уимблдона-2021, в финале обыграв представительницу Чехии Каролину Плишкову со счетом 6:3, 6:7 (4:7), 6:3.
25-летняя Барти, возглавляющая рейтинг WTA, лишь однажды выигрывала турнир «Большого шлема» (Roland Garros-2019).
Лучшим результатом 29-летней Плишковой, которая на данный момент 13-я в рейтинге, был финал Открытого чемпионата США-2016.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 49 400 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Финал
Эшли Барти (Австралия, 1) — Каролина Плишкова (Чехия, 8) — 6:3, 6:7 (4:7), 6:3
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