Эмоции Барти после победы на Уимблдоне. Видео
18:32
Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти стала победительницей Уимблдонского теннисного турнира. В финале третьего в сезоне турнира «Большого шлема» Барти обыграла чешку Каролину Плишкову со счетом 6:3, 6:7 (4:7), 6:3.
После победы представительница Австралии не сдерживала свои эмоции.
Барти завоевала второй титул на турнирах «Большого шлема» в карьере, впервые став победительницей Уимблдона. В 2019 году австралийка выиграла Открытый чемпионат Франции.
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