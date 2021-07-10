Эмоции Барти после победы на Уимблдоне. Видео

Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти стала победительницей Уимблдонского теннисного турнира. В финале третьего в сезоне турнира «Большого шлема» Барти обыграла чешку Каролину Плишкову со счетом 6:3, 6:7 (4:7), 6:3.

После победы представительница Австралии не сдерживала свои эмоции.

Emulating Pat Cash's climb to the players' box, compatriot @AshBarty continues the tradition as #Wimbledon champion ?? pic.twitter.com/EdQh7rryeR — Wimbledon (@Wimbledon) July 10, 2021

Барти завоевала второй титул на турнирах «Большого шлема» в карьере, впервые став победительницей Уимблдона. В 2019 году австралийка выиграла Открытый чемпионат Франции.