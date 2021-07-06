Барти сыграет с Кербер в полуфинале Уимблдона

Теннисистка Эшли Барти из Австралии прошла в полуфинал Уимблдона.

В четвертьфинале она обыграла соотечественницу Айлу Томлянович со счетом 6:1, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 8 минут.

В следующем раунде соперницей Барти станет Ангелик Кербер из Германии, которая обыграла чешку Каролину Мухову со счетом 6:2, 6:3.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Эшли Барти (Австралия, 1) — Айла Томлянович (Австралия) — 6:1, 6:3