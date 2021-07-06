Барти сыграет с Кербер в полуфинале Уимблдона
19:45
Теннисистка Эшли Барти из Австралии прошла в полуфинал Уимблдона.
В четвертьфинале она обыграла соотечественницу Айлу Томлянович со счетом 6:1, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 8 минут.
В следующем раунде соперницей Барти станет Ангелик Кербер из Германии, которая обыграла чешку Каролину Мухову со счетом 6:2, 6:3.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 49 400 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Эшли Барти (Австралия, 1) — Айла Томлянович (Австралия) — 6:1, 6:3
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