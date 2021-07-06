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Медведев: «Когда ты вторая ракетка мира, четвертый круг на Уимблдоне — это очень плохой результат»

18:30
Даниил Медведев. Фото Reuters
Даниил Медведев. Фото Reuters
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Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал поражение в 1/8 финала Уимблдона от поляка Хуберта Хуркача (6:2, 6:7 (2:7), 6:3, 3:6, 3:6). Игра должна была завершиться 5 июля, но была перенесена из-за дождя.

«Перенос? Такое бывает. Знали, что будет дождь и что мы не сможем доиграть в понедельник. Сегодня я сыграл очень плохо. Сказать больше нечего. Когда ты вторая ракетка мира, четвертый круг — это очень плохой результат. Я провел худшие два сета турнира в Риме.

Через пару часов я, возможно, уже забуду об Уимблдоне, потому что отдал все силы. Я сделал все что мог, — правда, мог очень мало», — цитирует Медведева Metro.co.uk.

Медведев сделал 13 эйсов при пяти двойных ошибках и трех реализованных брейк-пойнтах из восьми. У его соперника 10 эйсов, четыре двойные и три успешных брейк-пойнта из четырех.

В следующем раунде Хуркач встретится с Роджером Федерером.

Дополнительная информация:

https://metro.co.uk/2021/07/06/very-bad-result-medvedev-on-wimbledon-exit-as-hurkacz-books-federer-tie-14882740/

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