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Кудерметова и Веснина вышли в четвертьфинал Уимблдона

22:54
Елена Веснина. Фото Reuters
Елена Веснина. Фото Reuters
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Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Елена Веснина пробились в 1/4 финала Уимблдона в женском парном разряде.

В третьем раунде они обыграли американок Кори Гауфф и Кэтрин Макнелли — 7:6 (7:0), 4:6, 6:3.

В четвертьфинале им будет противостоять чешская пара Барбора Крейчикова/Катержина Синякова.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Парный разряд

Третий круг

Вероника Кудерметова/Елена Веснина (Россия) — Кори Гауфф/Кэтрин Макнелли (США, 12) — 7:6 (7:0), 4:6, 6:3

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Евгений Петров все материалы автора

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