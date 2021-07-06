Кудерметова и Веснина вышли в четвертьфинал Уимблдона
22:54
Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Елена Веснина пробились в 1/4 финала Уимблдона в женском парном разряде.
В третьем раунде они обыграли американок Кори Гауфф и Кэтрин Макнелли — 7:6 (7:0), 4:6, 6:3.
В четвертьфинале им будет противостоять чешская пара Барбора Крейчикова/Катержина Синякова.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 49 400 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Парный разряд
Третий круг
Вероника Кудерметова/Елена Веснина (Россия) — Кори Гауфф/Кэтрин Макнелли (США, 12) — 7:6 (7:0), 4:6, 6:3
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