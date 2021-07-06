Кудерметова и Веснина вышли в четвертьфинал Уимблдона

Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Елена Веснина пробились в 1/4 финала Уимблдона в женском парном разряде.

В третьем раунде они обыграли американок Кори Гауфф и Кэтрин Макнелли — 7:6 (7:0), 4:6, 6:3.

В четвертьфинале им будет противостоять чешская пара Барбора Крейчикова/Катержина Синякова.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Парный разряд

Третий круг

Вероника Кудерметова/Елена Веснина (Россия) — Кори Гауфф/Кэтрин Макнелли (США, 12) — 7:6 (7:0), 4:6, 6:3