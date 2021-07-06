Кербер вышла в полуфинал Уимблдона
18:13
Немецкая теннисистка Ангелик Кербер прошла в полуфинал Уимблдона.
В четвертьфинале она обыграла Каролину Мухову со счетом 6:2, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 17 минут.
В следующем раунде Кербер сыграет с победительницей матча Эшли Барти (Австралия) — Айла Томлянович (Австралия)
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 49 400 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Ангелик Кербер (Германия, 25) — Каролина Мухова (Чехия, 19) — 6:2, 6:3
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