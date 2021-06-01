Барти прошла во второй круг Roland Garros
17:25
Первая ракетка мира Эшли Барти стартовала с победы на Roland Garros.
В первом круге теннисистка из Австралии обыграла американку Бернарду Перу со счетом 6:4, 3:6, 6:2.
Во втором круге Барти встретится с победительницей матча Магда Линетт (Польша) – Хлоэ Паке (Франция).
Париж (Франция)
Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Общий призовой фонд 34 367 215 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Эшли Барти (Австралия, 1) - Бернарда Пера (США) - 6:4, 3:6, 6:2
Читайте также
Канадцы в шаге от исторического провала. Поражением от финнов они сами поставили себя на грань вылета
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю