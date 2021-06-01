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Барти прошла во второй круг Roland Garros

17:25
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Первая ракетка мира Эшли Барти стартовала с победы на Roland Garros.

В первом круге теннисистка из Австралии обыграла американку Бернарду Перу со счетом 6:4, 3:6, 6:2.

Во втором круге Барти встретится с победительницей матча Магда Линетт (Польша) – Хлоэ Паке (Франция).

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 34 367 215 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Эшли Барти (Австралия, 1) - Бернарда Пера (США) - 6:4, 3:6, 6:2

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