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Карацев начал с победы на Roland Garros, обыграв Бруксби

15:54
Аслан Карацев. Фото AFP
Аслан Карацев. Фото AFP
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Российский теннисист Аслан Карацев в первом круге Roland Garros обыграл американца Дженсона Бруксби (6:3, 6:4, 6:4).

Во втором круге россиянин встретится либо с испанцем Фернандо Вердаско, либо с немцем Филиппом Кольшрайбером.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 34 367 215 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Аслан Карацев (Россия, 24) — Дженсон Бруксби (США, Q) — 6:3, 6:4, 6:4

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