Квитова снялась с Roland Garros из-за травмы, которую получила во время общения с журналистами

Чешская теннисистка Петра Квитова объявила, что снимается с Roland Garros из-за травмы.

«В воскресенье, во время общения с журналистами после матча, я упала и повредила голеностоп. К сожалению, после МРТ и долгого обсуждения с командой мной было принято решение, что играть дальше будет не очень умно. Это невероятное невезение, но я буду сильной и сделаю все возможное, чтобы восстановиться к травяному сезону», - написала Квитова в Twitter.

Во втором круге Квитова должна была сыграть с российской теннисисткой Еленой Весниной. Roland Garros проходит с 30 мая по 13 июня.