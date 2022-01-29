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Сегодня, 13:13

Барти победила Коллинз в финале Australian Open, отыгравшись с 1:5

Сергей Разин
корреспондент
Эшли Барти.
Фото AFP

Австралийская теннисистка Эшли Барти в финале Australian Open обыграла американку Дэниэлл Коллинз со счетом 6:3, 7:6 (7:2).

Встреча продолжалась 1 час 29 минут. Австралийка сделала 10 эйсов и 3 двойные ошибки, а также реализовала 3 брейк-пойнта из 5. У американки одна подача навылет, две ошибки на второй подаче и два реализованных брейк-пойнта из четырех.

При этом Барти взяла второй сет, проигрывая со счетом 1:5.

Барти впервые стала победительницей Australian Open. Также первая ракетка мира впервые дошла до финала турнира.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 54 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Финал

Эшли Барти (Австралия, 1) — Дэниэлл Коллинз (США, 27) — 6:3, 7:6 (7:2)

Australian Open
Эшли Барти
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