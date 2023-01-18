Веснина считает, что Хачанов может дойти до полуфинала Australian Open

Олимпийская чемпионка Елена Веснина поделилась мнением об игре Карена Хачанова на Australian Open-2023.

«Я верю в Карена, он игрок такого уровня, что когда он мотивирован и готов, то может показать невероятный теннис. Я знаю, как он много тренировался и готовился к этому турниру, он сейчас в хорошей физической форме, мне кажется, он должен пройти Тиафо.

Конечно, он способен дойти до полуфинала Australian Open, у него были уже результаты, были победы практически над всеми игроками из топ-10. Все возможно, тем более это первый турнир «Большого шлема» в этом году, и очень встречаются сюрпризы. Лидеры, на которых надеются, сразу не могут показать тот теннис, на который рассчитывают. Остальные теннисисты, которые уровнем ниже, могут себя проявить», — цитирует Веснину Metaratings.ru.

Хачанов обыграл Джейсона Каблера из Австралии во втором круге Australian Open — 6:4, 5:7, 6:4, 6:2. В третьем круге турнира «Большого шлема» он сыграет с американцем Фрэнсисом Тиафо.